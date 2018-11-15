18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +6
$ 68.00р
76.76р
12:52 15.11.2018
Расширенный поиск

Общество
15.11.2018 10:34
Печать

ВЦИОМ: 68% россиян готовы говорить с детьми о сексе

Как стоит рассказывать о сексе подросткам, спросил россиян ВЦИОМ. Большинство респондентов ответили, что самое главное — обратить внимание на нравственную сторону близких отношений. 

Итоги опроса социологи публикуют 15 ноября. Больше половины участников исследования (61%) уверены, что главное в половом воспитании молодежи — вопрос нравственности. Люди должны чувствовать ответственность за свои поступки (четыре года назад, в 2014 году, этот ответ выбрали чуть меньше респондентов – 57%). Выросла и доля тех, кто считает главной информацию о профилактике венерических болезней (53%) и методах контрацепции (46%). В 2014 году центральными эти темы считали 44% и 41% россиян соответственно.

Еще 43% граждан считают, что прежде всего нужно говорить о влиянии ранней сексуальной жизни на здоровье партнеров и их будущих детей (рост с 34% в 2014-м), а также о влиянии добрачных отношений на создание семей, дальнейшую сексуальную жизнь (36%). 27% опрошенных предлагают говорить подросткам о влиянии ранних связей на получение образования и приобретение профессии. Четыре года назад эту тему упоминал только каждый пятый (19%).

На вопрос о том, кто должен говорить о сексе с молодежью, опрошенные ответили так: родители (47%), врачи (37%).  Доверие к специальной научно-популярной литературе выросло с 26% в 2014-м до 36% в 2018-м. А вот специальные учебные курсы продолжают терять свои позиции: с 40% четыре года назад до 30% сейчас.

63% участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения молодежи – средние классы школы (5 – 9-е классы). Программы сексуального просвещения в учебных заведениях поддерживают 80%. Еще четверть (24%) опрошенных полагают, что лучшее время для знаний подобного рода – старшие классы. Лишь 3% граждан ответили, что об этом вообще не нужно рассказывать. Большинство россиян (68%) допускают возможность беседы со своими детьми, как настоящими, так и будущими, на тему полового воспитания.

 

 

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
15.11.2018 10:25

Три банка аккредитовали ЖК «Q-мир» в Московском районе

Ипотеку на квартиры в новом жилом комплексе «Q-мир» от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская» сегодня можно получить в ПАО «Сбербанк», Банке «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банке».
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
14.11.2018 18:00

Ноябрьское повышение цен в ЖК «Аэросити»

19 ноября произойдет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Аэросити» от «Лидер Групп». Успейте купить квартиру по старой цене.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
14.11.2018 12:21

«Россия» и «Аэромар» подготовили новое меню бортового питания

«Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Таким образом, бортовое питание вышло на новый качественный уровень, соединив в себе богатый кулинарный опыт «Аэромара» и стремление «России» обеспечить пассажирам комфортное путешествие
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.11.2018 10:20

Скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня

«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE* по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
13.11.2018 17:25

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.
13.11.2018 16:40

Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.
ГК «Эталон»
13.11.2018 16:07

ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще двумя банками

Жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е, получил аккредитацию АО «Газпромбанк» и ПАО «Бинбанк».
pixabay.com
13.11.2018 14:28

«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

Компании «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг», официальные дилеры немецкого автомобильного концерна Volkswagen, представляют аудитории автолюбителей новый Touareg и три модификации Tiguan*.