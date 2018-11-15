ВЦИОМ: 68% россиян готовы говорить с детьми о сексе

Как стоит рассказывать о сексе подросткам, спросил россиян ВЦИОМ. Большинство респондентов ответили, что самое главное — обратить внимание на нравственную сторону близких отношений.

Итоги опроса социологи публикуют 15 ноября. Больше половины участников исследования (61%) уверены, что главное в половом воспитании молодежи — вопрос нравственности. Люди должны чувствовать ответственность за свои поступки (четыре года назад, в 2014 году, этот ответ выбрали чуть меньше респондентов – 57%). Выросла и доля тех, кто считает главной информацию о профилактике венерических болезней (53%) и методах контрацепции (46%). В 2014 году центральными эти темы считали 44% и 41% россиян соответственно.

Еще 43% граждан считают, что прежде всего нужно говорить о влиянии ранней сексуальной жизни на здоровье партнеров и их будущих детей (рост с 34% в 2014-м), а также о влиянии добрачных отношений на создание семей, дальнейшую сексуальную жизнь (36%). 27% опрошенных предлагают говорить подросткам о влиянии ранних связей на получение образования и приобретение профессии. Четыре года назад эту тему упоминал только каждый пятый (19%).

На вопрос о том, кто должен говорить о сексе с молодежью, опрошенные ответили так: родители (47%), врачи (37%). Доверие к специальной научно-популярной литературе выросло с 26% в 2014-м до 36% в 2018-м. А вот специальные учебные курсы продолжают терять свои позиции: с 40% четыре года назад до 30% сейчас.

63% участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения молодежи – средние классы школы (5 – 9-е классы). Программы сексуального просвещения в учебных заведениях поддерживают 80%. Еще четверть (24%) опрошенных полагают, что лучшее время для знаний подобного рода – старшие классы. Лишь 3% граждан ответили, что об этом вообще не нужно рассказывать. Большинство россиян (68%) допускают возможность беседы со своими детьми, как настоящими, так и будущими, на тему полового воспитания.