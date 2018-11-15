Владелец «Йокерита» решил, кому он продаст клуб. Это «заслуживающий доверия финн»

Совладелец финского хоккейного клуба «Йокерит» Харри «Яллис» Харкимо нашел нового хозяина для команды. Об этом бизнесмен сообщил на своем канале в Youtube, отвечая на вопросы подписчиков.

«К сожалению, не могу рассказать, о ком идет речь, но вы будете знать еще до прибытия Йоулупукки, кто заменит меня в хоккейном клубе. И напомню, что продаю «Йокерит» только заслуживающему доверие финну», – сказал Харкимо.

Слова "до прибытия Йоулупукки" следует, видимо, трактовать как до Рождества, то есть 25 декабря.

Харкимо принадлежит 51% акций «Йокерита». Остальные владельцы хоккейного клуба – граждане России и Финляндии Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Ранее Харкимо говорил, что намерен продать свою долю в «Йокерите», чтобы сосредоточиться на политике. Он – действующий депутат парламента. В качестве претендентов на свою долю Харкимо рассматривал двух финских бизнесменов и одну «звезду хоккея». По предположению финских СМИ, под этим определением скрывается нынешний менеджер «Йокерита» Яри Курри.