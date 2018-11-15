Пистолет не помог. Рамзана Кадырова снова заблокировали в Instagram

Аккаунт главы Чечни вновь оказался заблокирован в ночь на 15 ноября. После разблокировки Рамзан Кадыров успел лишь порадоваться этому факту, выразить надежду, что «ошибка больше не повторится», и написать оду пистолету.

В четверг единственная страница Кадырова для «прямого обращения тысячи жителей Чечни» вновь оказалась недоступна. Причина блокировки неизвестна, при попытке выхода на аккаунт kadyrov_95 говорится, что ссылка может быть недействительна или страница была удалена.

После разблокировки прошли лишь сутки. Не исключено, что множество пользователей массово пожаловались администрации соцсети на пост про пистолет, в котором Кадыров называет оружие «другом» и «братом», а также описывает, как он «мило дремлет под подушкой».

На аккаунт kadyrov_95 подписаны 3,2 млн человек. Он был удалён в декабре 2017 года. До недавнего времени глава Чечни пользовался другой страничкой: za_kadyrov_95, которую заблокировали неделю назад.