Албин про Оганесяна: Я русский офицер, честь имею! А Марата жаль

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал намеки своего предшественника на этом посту, Марата Оганесяна, который находится под следствием. Предположения о своем доносе назвал «чушью» и пожелал Оганесяну «оставаться мужиком».

Свое высказывание Албин накануне разместил в комментариях в соцсети под статьей «Фонтанки» об откровениях Оганесяна в суде. Напомним, 12 ноября бывший чиновник заявил: «Я, в отличие от некоторых авторов доноса, по которому возбуждено это дело, фамилию свою не менял и менять не собираюсь».

Фото: Скриншот страницы «Фонтанки» в Facebook

«Явку с повинной от имени Марата Мэлсовича, соглашение со следствием, показания на его партнеров, все писал я, Игорь Николаевич Албин (урожденный Слюняев), и донос и еще много чего писал, писал, писал... – прокомментировал действующий вице-губернатор. – Друзья, неужели вы верите в эту чушь? Я русский офицер, честь имею! А Марата жаль и его семью жаль». После этого Албин пожелал Оганесяну «оставаться мужиком и достойно выдержать любое испытание», а также «оказаться на свободе и доказать свою невиновность».