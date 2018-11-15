ФАС сообщила о хакерской атаке на свои ресурсы. «Началось с массовой рассылки вируса»

Федеральная антимонопольная служба сообщила о кибератаке на ресурсы ведомства. Хакеры пытались получить логины и пароли сотрудников.

«Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», – цитирует 15 ноября пресс-службу ведомства RT.

По словам ФАС, целью злоумышленников были как центральный аппарат, так и территориальные органы. Антимонопольщики не сообщают об ущербе, который мог быть нанесен во время атаки, а также кто мог за ней стоять.

В данный момент сайт ФАС работает в обычном режиме.

Только за прошлый год Россия потеряла порядка 600 млрд рублей из-за действий хакеров.