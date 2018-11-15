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Авто
15.11.2018 10:15
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Десять фишек вашего автомобиля, о которых вы можете не знать

Современный автомобиль так плотно упакован всяческими дополнительными устройствами и функциями, что владелец порой о некоторых и не знает.

Десять фишек вашего автомобиля, о которых вы можете не знать

Стояночные огни

Покидая на короткое время автомобиль в темное время суток, неплохо приучить себя оставлять включенными габаритные стояночные огни. Все автовладельцы прекрасно знают, где включаются габаритные и стояночные огни, но они включаются сразу со всех сторон. Однако во многих современных машинах есть функция, позволяющая оставлять стояночные огни только с одной стороны. Для этого достаточно, выключив зажигание, перевести рычаг указателя поворотов вверх или вниз – в зависимости от того, какую из сторон машины вы хотите осветить. И парковочные огни будут гореть только там.

Электрический стояночный тормоз

Все чаще в современных автомобилях попадается такая удобная штука, как электрический стояночный тормоз. Он заменяет собой архаичный рычаг, который, как правило, механически связан с задними тормозами. Обычно это кнопка, которая блокирует тормоза на задних колесах, и у этой кнопки вроде как нет промежуточных положений – либо тормоза включены, либо выключены. Но немногие знают, что электрическим стояночным тормозом можно пользоваться и для экстренного торможения. Для этого достаточно нажать и держать кнопку – автомобиль плавно остановится, не блокируя при этом задние колеса.

Указатель расположения заправочной горловины

Удивительно, но нередко приходится наблюдать, как на автозаправках люди путают, с какой стороны у них находится горловина бензобака. Хотя, казалось бы, чего проще – достаточно посмотреть на приборную доску, на указатель уровня горючего. Там вы увидите либо стрелку, указывающую, с какой стороны эта самая горловина находится, либо надо обратить внимание на то, с какой стороны расположен шланг на иконке – там и расположен заветный лючок, через который вы можете покормить своего прожорливого друга.

Запирание дверей и закрытие окон

Сейчас практически уже не осталось серийных автомобилей без центральных электрозамков и электрических стеклоподъемников. Отпирать и запирать автомобиль нажатием кнопки на ключе – что может быть проще? Однако разве вам не случалось, отойдя от автомобиля, обнаружить, что вы забыли закрыть окна или люк на крыше? На самом деле решение простое, и оно у вас в руках: достаточно подержать подольше кнопку запирания автомобиля на ключе, и все окна вместе с люком закроются.

Крючки в салоне и багажнике

Возможно, вы даже не замечаете эти маленькие, но очень удобные откидывающиеся крючки, расположенные в багажнике или в салоне. Они понадобятся, когда вам надо перевезти полную сумку продуктов из супермаркета, причем так, чтобы помидоры с огурцами не раскатились по всему багажнику. Достаточно зацепить ручки хозяйственной сумки за такой крючок, и все продукты останутся на месте, даже если вы поедете по очень неровной дороге.

Отключение замков и окон задних дверей

В принципе, об этом должны знать все родители, перевозящие малышей в машине, но, как показывает практика, далеко не все удосуживаются заглянуть в инструкцию. Сегодня практически в любом автомобиле есть функция, которая препятствует открытию задних дверей изнутри. Более того, если задние окна снабжены электроподъемниками, то их тоже можно отключить. Для отключения замков достаточно передвинуть небольшой рычажок на торцевой стороне соответствующей задней двери, а для отключения стеклоподъемников чаще всего имеется кнопочка рядом с водителем.

Автоматическое включение аварийной сигнализации

Эта функция не требует никакого вмешательства со стороны водителя – она либо есть в вашем автомобиле, либо ее нет. При резком и длительном нажатии на педаль тормоза, например при экстренном торможении перед неожиданно возникшим препятствием, система автоматически включает аварийные огни, предупреждая других участников движения об опасности.

Держатель парковочного талона

Зачем тут под стеклом этот маленький прозрачный кронштейн? А вот зачем – чтобы закрепить под ним парковочный талон или любой другой документ, подтверждающий законность вашего нахождения на парковке. При этом кронштейн расположен так, что на некоторых «продвинутых» паркингах информация с него может считываться автоматически. К сожалению, в России о таких паркингах пока не сообщалось.

Переключатель зеркала заднего вида

Это очень старая «фича», но почему-то многие до сих пор не пользуются ею. В автомобилях высокого класса зеркало заднего вида автоматически затемняется, если сзади приближается машина с включенным фарами – чтобы водителя не ослепило. Однако ровно той же цели служит и небольшой рычажок снизу зеркала. Он изменяет угол наклона основного зеркала так, что внешнее стекло продолжает показывать задний вид, только в сильно ослабленном виде, и даже очень яркие огни приближающегося сзади автопоезда не смогут вас ослепить.

Держатели для напитков

Казалось бы, что может быть проще этих держателей? Все они предназначены для одноразовых бумажных или пластиковых стаканчиков, но что делать, если у вас не стаканчик, а чашка с ручкой? Вполне возможно, что у вас даже есть любимая железная кружка специально для путешествий. Ручка не позволит засунуть такую кружку в держатель, придется искать для нее другое место. На самом деле нет: посмотрите на держатели повнимательнее. Как правило, в современных автомобилях они соединены выемкой, куда спокойно поместится ручка от кружки или пластмассовой чашки.

По материалам Whichcar.

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