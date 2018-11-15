Петербуржец под психотропами убежал от медиков, спрыгнул в Неву и утонул

Нелепым образом оборвалась жизнь молодого мужчины в Петербурге. Ранним утром 15 ноября, убегая от врачей скорой, он оказался в Неве, где захлебнулся и пошёл ко дну.

По данным «Фонтанки», неизвестного лет 28 под препаратами обнаружили у заправочной станции для катеров на Свердловской набережной около 4 утра. Он лежал в луже собственной крови и не мог подняться. Пострадавшему вызвали скорую. Приехавшие медики оказали мужчине первую помощь, после чего он признался, что принял психотропное вещество. Не успела бригада опомниться, как пациент рванул в сторону Невы. Спрыгнув с набережной в воду, он захлебнулся и пошёл ко дну. Спасти его не удалось.