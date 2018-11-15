Когда не слышишь, то жизнь не в радость

88-летний Михаил Иванович не привык жаловаться, но не так давно столкнулся с неразрешимой задачей: последние несколько лет у него стремительно ухудшается слух, а бесплатные аппараты от государства ему не положены. Купить их на более чем скромную пенсию мужчина не в состоянии, поэтому вынужден обратиться за помощью.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Михаил Иванович Луковкин, 88 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость – 82 500 руб. Не хватает 81 431 руб.

Михаил Иванович родился в маленькой деревне в Ярославской области и с детства приучен к тяжелому труду. «Уже в 11 лет родительская корова была целиком на мне. Кормежка, дойка, уход — все делал», – вспоминает мужчина. После школы окончил ремесленное училище, затем срочная служба в танковых войсках. Несмотря на хорошие перспективы, в армии не остался. Его всегда привлекала техника, поэтому вместе с братом и мамой уехал в Ленинград. Сначала работал на закрытом производстве по выпуску авиационных приборов, а потом перешел в военную часть. Там возглавил мастерскую по ремонту самолетов.

Счастливая жизнь закончилась в одночасье. В аварии трагически погибла любимая супруга. Михаил Иванович не смог оставаться в городе, где все напоминало о ней, уехал жить на Валдай, в деревню к родственнице. Время и постоянные заботы о хозяйстве помогли справиться с горем. Но когда здоровье ухудшилось и не стало сил справляться с домом и огородом, вернулся в Петербург.

Сейчас Михаил Иванович получает небольшую пенсию – в свое время не озаботился получением ветеранских льгот. Живет в социальном доме, на руки получает 10 тысяч рублей – не разгуляешься. Но Михаил Иванович не жалуется. Крыша над головой есть, кормят хорошо, на лекарства уходит мало — 1−2 тысячи в месяц. Однако недавно пенсионер столкнулся с неразрешимой задачей. Последние несколько лет у него стремительно ухудшается слух, а бесплатные аппараты от государства не положены. Накопить самостоятельно 80 тысяч рублей никак не получается.

Михаил Иванович обожает гулять, слушать лекции, общаться с соседями по социальному дому. Он не боится никакой работы, пугает его только одиночество. А без слуха быть душой компании сложно.

О том, как помочь Михаилу Ивановичу, можно узнать на сайте БФ «Долго и счастливо»: https://happylong.ru/wards/184/.

Фонд благодарит читателей «Фонтанки» за участие и помощь, благодаря которой стало возможным приобрести и передать Антонине Яковлевне Фроловой современный слуховой аппарат и специальное устройство для его сушки.

«Антонина Яковлевна бесконечно признательна за помощь в трудную минуту. Участие незнакомых, но уже дорогих людей очень ее поддержало. Мечта о возможности полноценно общаться, слушать музыку, комфортно проводить время на улице исполнена. Спасибо!» – поблагодарили в «Долго и счастливо».