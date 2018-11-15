Из «Мерседеса» петербургской бизнесвумен похитили сумочку «Луи Вуиттон» с «Макбуком», банковскими картами и 9500 долларами

У генерального директора петербургской компании, производящей чистящие средства, обчистили дорогую иномарку. Неизвестный разбил стекло припаркованного «Мерседеса» и вытащил из машины сумочку «Луи Вуиттон» с недешевым содержимым.

По данным «Фонтанки», всё произошло днём 14 ноября. Около двух часов на улице Хошимина, у апарт-отеля, кто-то разбил лобовое стекло Mercedes ML 34-летней предпринимательницы и похитил сумку «Луи Вуиттон». В сумочке были 9,5 тысячи долларов, MacBook, документы и 7 банковских карт. Ущерб составил 734 тысячи рублей.

Похититель попал в объективы камер видеонаблюдения. На вид ему 30 – 35 лет, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, был одет в черное и скрылся на синем «Форде» с белой полосой.