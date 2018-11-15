Подростки хорошо отдохнули на Науки: квартира сгорела, школьница — в больнице с серьезными ожогами

Сгоревшая квартира и серьезные ожоги у школьницы стали итогом домашней вечеринки подростков в Калининском районе Петербурга. Правоохранительные органы умысла не видят: скорее, речь идет о глупости.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, в ночь на 15 ноября в больницу с с серьезными ожогами головы и конечностей поступила девочка 14-ти лет. Привезли ее из квартиры на проспекте Науки, где школьница проводила время с тремя знакомыми.

«Ожоги, по предварительным данным, были получены девочкой в результате неосторожного обращения с огнем и легковоспламеняющейся жидкостью», – отметили в пресс-службе.

В отдел полиции доставили двоих участников событий: 15-летнего подростка и девушку 16-ти лет. Личность еще одного юноши органы правопорядка устанавливают. Проводится проверка.

По информации «Фонтанки», дело было так. Подростки весело проводили время в квартире на Науки. Дурачились, обливались водой. Забавы ради один из участников home party вместо воды плеснул спиртом. Ему указали на это: мол, не вода. Юноша решил проверить и чиркнул спичкой. В следующее мгновение вспыхнул рукав 14-летней. Пока его тушили в ванной, начала гореть квартира и выгорела прилично.

Поговорив с двумя участниками домашней вечеринки, стражи порядка склоняются к версии о неосторожном обращении с огнем, а не об умысле. Но последствия впечатляют.