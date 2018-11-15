Второй раз в ту же воронку: «Рено» влетел в ограждения на КАД, где недавно рассыпалась «БМВ»

Два человека были госпитализированы с травмами средней степени тяжести после вечерней аварии на КАД, сообщает 15 ноября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 14 ноября около 21 часа на 138-м километре внешнего кольца (в сторону Приморского шоссе) «Рено» врезался в ограждения на месте поведения дорожных работ.

«Рено Сандеро» раскидал наливайки и сам в хлам разбился о железобетонное ограждение. Водитель говорит, что при ударе машина перевернулась, дальше крутило, не помнит, как, – рассказывает Юра в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Двое пассажиров увезены в больницу».

«У одного серьёзная травма позвонков, их трое было в машине, и всех их знаю, – пишет в комментариях Ислам. – Водитель – человек, который соблюдает правила, не гоняет на трассе. Как именно случилось, известно только им, версии разные, по слухам».

Прицеп, который видно на фотографии, принадлежит дорожникам, на нём установлена стрелка, указывающая на объезд.

В том же месте 4 ноября «БМВ» влетел в «КамАЗ» ремонтников, стоящий в левом ряду. Легковушку разорвало на куски, двигатель валялся метрах в 100 от остатков салона, вспоминают в группе. Водителя пришлось вырезать из смятого металла, госпитализировали его в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, дорожные работы на этом участке ведутся несколько месяцев. В 2018 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на реконструкцию КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. Подрядчик расширит проезжую часть до шести полос, что позволит увеличить пропускную способность с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года.