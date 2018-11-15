Петербуржец забросал 12-летнюю пермячку своими интимными фотографиями. Интернет-эксгибициониста нашли спустя четыре месяца

Житель Красного Села задержан 14 ноября по подозрению в рассылке фото, на которых он изображен, как говорится, в чём мать родила. Его адресатом была 12-летняя пермская школьница. Тревогу забили её родители в июле этого года.

Как стало известно «Фонтанке», летом 2018 года жительница города Краснокамск Пермского края обратилась с заявлением в полицию. В нём она написала, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении её 12-летней дочери. Промышлял аноним в Интернете. Через соцсети полиции удалось установить личность виртуального эксгибициониста и совратителя. Им оказался 28-летний петербуржец.

В среду сотрудники правоохранительных органов навестили мужчину по его месту жительства на проспекте Ленина в Красном Селе. Выяснилось, что он знал о возрасте девочки, но, тем не менее, не постеснялся вести с ней откровенные разговоры и отправлять взрослый контент. Интернет-развратника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.