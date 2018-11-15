«Мстить не буду». Фруктовик Ахмедов реабилитирован

Москва сняла обвинение с основного игрока в сфере импорта фруктов. Эльчина Ахмедова известили: «Вы имеете право на реабилитацию».

Объявленный в международный розыск за вооруженное изъятие трехлетней давности 12 млн рублей владелец торгового дома «АйБаРус» Эльчин Ахмедов вернулся из Баку в свой петербургский офис. Следственный комитет России 12 ноября прекратил уголовное дело. Владелец крупного бизнеса может предъявить государству причиненный ему вред, но не хочет отвлекать силы. «Фонтанка» подчеркивает основные этапы редкой истории.

Решающий момент наступил у Эльчина Ахмедова в конце октября этого года при пересечении границы в аэропорту Домодедово. Бизнесмена уведомили, что 3 октября Следственный комитет России отменил постановление об объявлении его в розыск. Но после восьми месяцев вынужденной иммиграции Ахмедов еще сомневался. И первое, что он услышал от сотрудника погранслужбы: «У вас проблемы». За бизнесменом пришла полиция, и через пару часов разобрались. Просто в базе завалялись данные о розыске.

Об уголовном деле в отношении крупного петербургского фруктовика «Фонтанка» ранее разговаривала с ним самим. Тогда он уверял: «Зачем мне при моем уровне бизнеса, проблем, доходах куда-то забегать и вырывать миллионы?!» Также бизнесмен говорил, что у него вымогают деньги. «Заплатишь за сказку, завтра новую придумают», – был его ответ оппонентам.

Дело появилось в Следственном комитете Петербурга 10 мая этого года. Материалы касались события трехлетней давности. Якобы на Софийской овощебазе после финансового спора Эльчин Ахмедов с группой поддержки в 12 человек вошел в офис ООО «Роял» предпринимателя Халилова и забрал из кассы 12 млн рублей. Сам Ахмедов с тех пор стоял на позиции, отраженной в том же интервью «Фонтанке»: «Бред какой-то».

Однако с конца февраля этого года, пока шла доследственная проверка, предпочел жить в Азербайджане и, судя по предъявленному ему заочно обвинению в разбое, не ошибался.

Ситуации ломается 18 сентября. Уголовное дело забирает в свое производство Следственный комитет России и уже 3 октября выносит постановление, где указывает: «...объявление Ахмедова в розыск преждевременно и необоснованно, так как местонахождение Ахмедова известно, от органов следствия он не скрывается».

После появления Ахмедова в Москве, кроме него допросили и других участников. Следующим шагом стало постановление от 27 октября о прекращении в отношении Ахмедова уголовного преследования: «Доказательства его вины полностью опровергнуты». Так, он, кстати, 4 ноября успел в Петербург на день рождение сына.

Наконец, 12 ноября уголовное дело прекратили за отсутствием события преступления.

Сегодня на руках у Ахмедова остался редкий в наше время документ – извещение о праве на реабилитацию: «Вы имеете право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах».

Вряд ли прилагательные «пенсионный» и «жилищный» его заинтересуют, хотя, по его же ироническим комментариям о своей квартире на Софийской, «миллиардеры в Купчино не живут». Дорого было не то, что в мае в его квартире спилили двери, а то, что пара банков отозвали свои кредиты после появления в СМИ сообщений о виновности в налете. Так, например, банк «Российский капитал» попросил обратно 175 млн рублей. Не стали принимать резкие решения только Сбербанк и ВТБ.

«Фонтанка» спросила Эльчина Ахмедова о его намерениях в отношении тех, кто вольно или невольно участвовал в строительстве ему проблем.

– Если вы спрашиваете, буду ли я мстить, то так и спрашивайте. Не буду. У меня серьезный и сложный бизнес, тем более что на носу Новый год. Мне надо кое-что привести в порядок, а не рассчитываться с прошлым.

У Александра Нарышкина, защищавшего Ахмедова с самого начала, «Фонтанка» также поинтересовалась: «Вы будете готовить пакет претензий на возмещение финансовых потерь?»

– Согласно статье 53 Конституции, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействиями органов государственной власти или их должностных лиц. Однако важно понимать, что процесс восстановления прав и законных интересов является добровольным. Какие именно права нарушены и в каком объеме их восстанавливать – определяет сам реабилитированный. Вышестоящий СК РФ полностью разобрался в ситуации, признав непричастность Ахмедова к совершению преступления, в связи с чем ситуация для него оказалась двоякой: одна рука СК незаконно привлекла, другая – реабилитировала, а в негативном ключе будет выглядеть весь следственный орган, – ответил адвокат и добавил уже не так официально: – Не знаю.

Как устроен миллиардный бизнес на импорте фруктов и о его петербургских корнях «Фонтанка» рассказывала здесь.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»