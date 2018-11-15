А у нас в машине газ. Жители дома на Просвещения не спали всю ночь, боясь взлететь на воздух из-за неисправного автомобиля во дворе

Резкий запах газа взволновал жителей дома в Выборгском районе Петербурга. Посреди ночи многие из них начали заклеивать окна и собирать «тревожные чемоданчики».

В ночь на 15 ноября дом №32/2 по проспекту Просвещения не спал. Жильцы почувствовали запах газа и вызвали экстренные службы. На место в первом часу приехали спасатели и служба газа. На линии повреждений не обнаружили, однако, выяснили, что запах исходит от автомобиля «Шевроле Лечетти», припаркованного во дворе. Очевидцы пишут в соцсетях, что их попросили закрыть окна и предупредили о возможном взрыве.

В «ПетербургГазе» «Фонтанке» подтвердили, что запах газа действительно исходил из легковой машины. Хозяина найти не удалось, поэтому автомобиль оцепили, специалисты службы ждут владельца на месте. Газоснабжение жилых домов не прекращалось.