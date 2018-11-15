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Общество
15.11.2018 08:52
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«Клетки в судах появились во время процесса над Чикатило». Адвокаты поддержали сенаторов в борьбе за уважение к обвиняемым

Российская адвокатура единогласно поддержала запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, в том числе металлических клеток. Соответствующие поправки в статью 9 – «Уважение чести и достоинства личности» Уголовно-процессуального кодекса внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем конституционного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом. «Фонтанка» увидела даже финансовые доводы. Заодно один из инициаторов вспомнил, когда и зачем в судах это все взялось.  

«Федеральная палата адвокатов от имени всего российского адвокатского сообщества просит поддержать скорейшее принятие указанного проекта закона», – говорится в обращениях на имя председателя правительства Дмитрия Медведева и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина от профессионального сообщества за подписью президента ФПА Юрия Пилипенко (имеется в распоряжении «Фонтанки»).

В пояснительной записке отмечается, что проект закона направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний. Именно для этого сенаторы и прописали в документе запрет на использование в залах судебных заседаний защитных кабин, «будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины».

Законодатели также ссылаются на последовательную позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что содержание заявителей в зале суда в месте, огороженном металлическими прутьями с перекрытием из проволоки, является недопустимым и нарушает статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Адвокатское сообщество не часто единогласно разделяет позицию властей по отношению к подсудимым. Однако существующая в России практика помещения подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в изолирующие металлические клетки и стеклянные кабины при рассмотрении уголовных дел в судах, по их мнению, является абсолютно неприемлемой. Неоднократно высказанная позиция ЕСПЧ по этому вопросу является абсолютно чёткой и однозначной – содержание подсудимого (подозреваемого, обвиняемого) в металлической клетке во время судебного заседания является «объективно унизительным», не соответствует нормам цивилизованного поведения в демократическом обществе и нарушает статью 3 Конвенции», – подчеркивается в письме главы ФПА.

Более того, адвокаты отметили, что «ни в одной европейской стране за пределами границ бывшего Советского Союза не существует ничего подобного». «В странах, которые у нас принято считать цивилизованными, помещение человека в зале суда в железную клетку (равно как и в стеклянный аквариум) воспринимается как дикость. Краткая юридическая формулировка о «нарушении статьи 3 Конвенции основных прав и свобод человека» означает нарушение Россией запрета применения пыток, иными словами, Европейский суд признает такие действия властей наличием узаконенной системы бесчеловечного и унижающего достоинство обращения», – говорится в обращении профессионального сообщества.

По мнению адвокатов, в сложившейся ситуации РФ несет не только репутационные потери. «Отечественный бюджет, а вместе с ним и все российские граждане-налогоплательщики вынуждены оплачивать это пренебрежительное отношение к исполнению общепринятых в современном мире норм уголовного судопроизводства. Европейский суд регулярно признает нарушения в действиях российских властей и присуждает значительные денежные компенсации в пользу лиц, подвергшихся такому обращению. В масштабе всей России эти суммы исчисляются сотнями тысяч евро ежегодно», – утверждают они.

«Российское адвокатское сообщество поддерживает рассматриваемую законодательную инициативу и уверено в необходимости скорейшего принятия внесенного законопроекта. Это позволит без дополнительных затрат бюджета устранить проблему отечественного правоприменения, которая в течение многих лет не могла найти своего решения», – говорится в заключении письма.

Напомним, что идею законодательно ограничить применение в залах суда «клеток» и «аквариумов» для подсудимых еще в середине прошлого года высказывал глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. На мероприятии по либерализации законодательства в Совете Федерации он отметил, что положение дел в российских судах не лучшим образом отражается на имидже страны в Европейском суде по правам человека.

Как отметил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ, в прошлом сенатор Константин Добрынин: «Само внесение этого законопроекта уже прорыв и означает, что борьба адвокатов за честь и достоинство людей ещё не осуждённых, и которые возможно никогда и не будут осуждены, увенчалась успехом, потому что государство задумалось над устранением этой постыдной практики. Кстати, появилась она во многом случайно во время дела Чикатило, но тогда идея была скорее в том, чтобы сохранить жизнь чудовищу во время процесса, а не распространять обычай на всех остальных. В России же, к сожалению, всё временное становится постоянным».

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