СМИ узнали про переговоры 13 стран о покупке российских С-400. Санкции США их не пугают

Более десяти стран заинтересованы в покупке у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщили источники в разведслужбе телеканала CNBC.

По данным источников, не менее 13 стран хотят закупить российское вооружение вместо аналогичного американского и возможные санкции со стороны США их не остановят. По данным телеканала, возможные сделки на поставки С-400 уже обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Пентагон комментировать информацию отказался и перенаправил телеканал в Белый дом.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты пригрозили санкциями в отношении стран-покупателей С-400. Кроме того, американцы запретили поставку в Турцию своих истребителей F-35 именно из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь заявил, что его страна ставит перед собой задачу защищать воздушное пространство, поэтому не откажется от сделки с Россией.