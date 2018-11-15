Россияне назвали города с самыми плохими дорогами. Петербург поставили на 13 место

Исследовательская служба сервиса SuperJob изучила мнение россиян о дорогах в стране. Наиболее тяжело приходится автомобилистам во Владивостоке, а вот Тюмень оставила позади столицу.

Как пишет 15 ноября РБК со ссылкой на РИА Новости, лидером антирейтинга стали Владивосток (2,45 балла), Саратов (2,54 балла) и Рязань (2,52 балла). Высшие оценки от опрошенных получили дороги в Тюмени (4,25 балла), Набережных Челнах (3,75 балла) и Москве (3,57). При этом регионы обогнали столицу: в Тюмени 40% респондентов оценили состояние дорог в городе как «отличное», 47% оценили их состояние как «хорошее», 10% — как «удовлетворительное».

Петербург оказался на 13 месте, получив за дороги оценку чуть выше «тройки»

Исследование сервиса SuperJob проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года, в нем приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек, обладающие водительскими правами.