Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК, которая назвала его «меценатом и фермером»

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая заявила, что глава амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталья Охотникова должна покинуть свой пост. Гурцкая будет требовать смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.

Гурцкая 15 ноября рассказала РБК, что намерена инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета Общественной палаты и направить обращение в амурскую ОНК. Г

«Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК, — посчитала Гурцкая. — Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов». Она попросила за это прощения у всех родственников жертв «банды из Кущевки».

Певица напомнила, что в отношении Цеповяза и его подельников вынесен приговор суда. «Когда нам говорят про этого человека «потомственный фермер», то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо, — сказала Гурцкая. — Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото».

Скандал вокруг пребывания Вячеслава Цеповяза в колонии разгорелся в конце октября — ​«Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что центральный аппарат ведомства проконтролирует проверку действий сотрудников колонии, а Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против ее руководства. В прокуратуре сочли, что руководство колонии превысило свои полномочия.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб.