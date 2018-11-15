Полиция оцепила территорию перед посольством РФ в Берлине

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию перед посольством РФ в Берлине из-за подозрительной машины, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции.

"Перед посольством стоит черная машина, легковой "Мерседес", в настоящее время сотрудники полиции проверяют автомобиль", – сказал собеседник агентства.

По его словам, представители посольства проинформированы об инциденте.

Вдоль улицы перед посольством автомобили без спецразрешений парковать нельзя.

Рядом с посольством находится станция городской электрички S-Bahn "Бранденбургские ворота". Как сообщает пресс-служба транспортного управления, поезда линий S1, S2 и S25 в настоящий момент на станции не останавливаются.