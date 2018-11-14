Мединский назвал маргиналами поклонников «Гражданской обороны». Канделаки не позовет его в ресторан

Министр культуры Владимир Мединский причислил к маргиналам любителей группы «Гражданская оборона», за которую ранее вступались медиа-звезды. Как заявил министр 14 ноября, комментируя проект по выбору названий для аэропортов, бестолковый хайп вокруг конкурса «Великие имена России» на самом деле популяризирует его.

«Я рад что, проект вызвал такой большой отклик в сердцах наших граждан, что образовались фан-группы разных совершенно деятелей культуры, исторических, общественных, ученых, военачальников. И в данном случае даже скандальные истории, потому что некоторые довольно узкие, можно сказать, маргинальные аудитории, представляющие поклонников группы «Гражданская оборона». Они исключительно активные», – сказал Мединский журналистам.

Ранее министр культуры воскресил лидера группы Егора Летова, умершего в 2008 году, сообщив, что присваивать имена при жизни человека – дурная примета. Так он отреагировал на идею жителей Омска назвать аэропорт именем Летова.

Среди прочих за присвоение аэропорту имени музыканта выразились, в частности, главред RT Маргарита Симоньян и генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. В ответ на выпад Мединского Канделаки написала в Telegram: «Ответственно заявляю, съезд партии «Маргиналы России» состоится в ближайшее время в ресторане «Тинатин».

«Гражданская оборона» существовала, с небольшими перерывами, с 1984 по 2008 годы и распалась после смерти Летова. Выпустила 26 студийных альбомов, самый известный – «Все идет по плану».