ЦИК Грузии подвел итоги выборов президента страны. Второй тур пройдет 28 ноября

Центризбирком Грузии вечером 14 ноября обнародовал окончательные итоги первого тура выборов президента страны и принял решение о проведении 28 ноября второго тура голосования.

По данным ЦИК, во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), и кандидат от партии сторонников Михаила Саакашвили "Единое Национальное движение" (ЕНД) и союзных ей организаций Григол Вашадзе. Зурабишвили получила в первом туре 38,64% голосов, Вашадзе – 37,74%.

Нынешние выборы – последние, когда президента Грузии избирают путем прямого голосования. В соответствии с новой редакцией конституции, принятой в марте, с 2024 года упраздняются прямые выборы президента. Его будет выбирать избирательная коллегия из 300 делегатов (150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти).