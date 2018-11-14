Кабинет министров Британии поддержал проект по Brexit. ЕК уже опубликовала документ

Британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

"Коллективное решение кабинета министров было таковым, что правительству следует поддержать проект соглашения о выходе (из ЕС – ред)", – сказала Мэй. Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше. Британский премьер заявила об уверенности в том, что текущий проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

"Я верю, что мой долг перед этой страной – это принимать решения, которые были бы в интересах нации. И я, сердцем и сознанием, твердо уверена в том, что это решение соответствует интересам всей Великобритании", – сказала премьер. Мэй сделала заявление на Даунинг-стрит по итогам пятичасового совещания с министрами.

Кроме того, она заявила, что в четверг выступит в парламенте с заявлением.

ЕК уже опубликовала текст документа по Brexit объемом почти 600 страниц.