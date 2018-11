Кабинет министров Британии поддержал проект по Brexit. ЕК уже опубликовала документ

Британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

"Коллективное решение кабинета министров было таковым, что правительству следует поддержать проект соглашения о выходе (из ЕС – ред)", – сказала Мэй. Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше. Британский премьер заявила об уверенности в том, что текущий проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

"Я верю, что мой долг перед этой страной – это принимать решения, которые были бы в интересах нации. И я, сердцем и сознанием, твердо уверена в том, что это решение соответствует интересам всей Великобритании", – сказала премьер. Мэй сделала заявление на Даунинг-стрит по итогам пятичасового совещания с министрами.

Кроме того, она заявила, что в четверг выступит в парламенте с заявлением.

ЕК уже опубликовала текст документа по Brexit объемом почти 600 страниц.

Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018 | European Commission https://t.co/Z14UU6YEsV