«Как мило дремлешь ты под моей подушкой». Кадыров написал оду пистолету

Главу Чечни разблокировали в социальной сети Instagram, и первый пост он посвятил пистолету. Рамзан Кадыров спит с оружием под подушкой.

О возвращении в соцсеть Кадыров объявил через Telegram вечером 14 ноября. Предыдущий пост написан им в декабре прошлого года, а первый после долгого перерыва он решил посвятить своему дорогому пистолету.

«Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом… Сколько помню себя смышленым ты был со мной», – написал Кадыров. Пунктуация – авторская.

Глава Чечни щедр на пистолетные эпитеты. Оружие – скромный учитель, что дает короткие, но очень мудрые советы, член семьи, его любят дети Кадырова. «Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками», – продолжает хвалебную песнь он.

Судя по посту, Кадыров разговаривает с пистолетом не только через Instagram и каждый вечер желает пистолету спокойной ночи. К сообщению приложены также милитари-афоризмы, например, «Если вынул пистолет – не мешай ему, он лучше знает свою работу».

На аккаунт Кадырова подписаны 3,2 млн человек.