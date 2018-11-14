Мэй грозит вотум недоверия из-за Brexit
Политический обозреватель «Би-би-си» Лора Кюнссберг сообщила в твиттере, что сторонники жесткого Brexit 15 ноября могут обратиться к Консервативной партии с инициативой об объявлении премьер-министру Терезе Мэй вотума недоверия из-за недовольства проектом соглашения по условиям выхода страны из ЕС.
«Высокопоставленные тори говорят мне, что негодование сторонников Brexit столь велико, что, представляется вероятным, что завтра последует призыв к проведению голосования об объявлении вотума недоверия», — написала Кюнссберг.
Она подчеркнула, что существует немало и таких сторонников Brexit, которые поддерживают Мэй и которым важен сам факт выхода из ЕС.
Ранее сообщалось, что Британия и ЕС согласовали проект соглашения по Brexit.
Источник: Газета.ру