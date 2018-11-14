С «Красного треугольника» упал школьник. Его довезли до больницы

Пятнадцатилетний петербуржец сорвался с заброшенного здания на Обводном канале. Он отдыхал в компании сверстников.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 ноября скорая помощь получила вызов на территорию бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 134. С высоты упал школьник, гулявший по заброшенным зданиям с друзьями.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Ему диагностировали множественные переломы, состояние оценивается как тяжелое. Несколько часов назад в посвященной прогулкам по «Красному треугольнику» группе в соцсети «ВКонтакте» разместили фотографию восьми подростков, гуляющих по крыше заброшенного здания и устроивших костер. Комплекс бывшего завода регулярно притягивает праздные тусовки, любителей съемок и высоты.

В августе на «Красном треугольнике» тяжело пострадала 12-летняя школьница. Она упала с четвертого этажа, потеряв равновесие на краю здания. Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») открыли в 1860 году. Он считался одним из старейших промышленных предприятий Петербурга. Комплекс считается выявленным объектом культурного наследия. Многочисленные попытки открыть общественно-деловую зону остались проектами. В мае 2018 года мародеры распилили последний водонапорный бак, находившийся под охраной.