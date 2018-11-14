Белый дом отреагировал на иск CNN

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Федеральный суд, чтобы отстоять правомерность лишения аккредитации журналиста CNN Джима Акосты, передает NBC News.

Как отмечается, Белый дом считает действия Трампа законными. Подчеркивается, что он якобы не нарушал первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова и прессы, пишет "Газета.ру".

«Президент и Белый дом обладают большой свободой действий в том, что касается регулирования доступа к Белому дому для журналистов (и других представителей общественности), пользуясь которой они могут выбирать, какие корреспонденты могут получать интервью или присутствовать на пресс-конференциях», — говорится в обращении администрации Трампа к суду.

Подчеркивается, что администрация президента намерена добиваться от суда отказа в удовлетворении иска CNN.

Представители телеканала CNN подали судебный иск против американского президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников Белого дома из-за отзыва аккредитации у своего журналиста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте CNN.

Ранее сообщалось, что корреспондента CNN Джима Акосту лишили аккредитации в Белом доме из-за перепалки с Трампом на пресс-конференции.

Составители искового заявления считают, что представители Белого дома нарушили две поправки конституции США: первую (свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции) и пятую (гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях).

Отмечается, что иск подан против шести людей: Трампа, главы аппарата Белого дома Джона Келли, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, помощника президента по коммуникациям Билла Шина, директора секретной службы Джозефа Кланси и офицера секретной службы, имя которого в данный момент неизвестно.