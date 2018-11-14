В США заявили о риске поражения в случае войны с Россией или Китаем

В настоящее время безопасность и благополучие США подвержены большему риску, чем когда-либо, а американское военное превосходство снизилось до опасного уровня, и, в случае военного конфликта с Россией или Китаем, Америка может потерпеть поражение, говорится в докладе комиссии по стратегии национальной обороны, опубликованном на сайте института мира США (United States Institute of Peace).

«Соперники и противники бросают вызов Соединенным Штатам на многих фронтах и во многих областях. Способность Америки защитить своих союзников, партнеров и собственные наиболее важные интересы все больше ставится под сомнение. Если государство не будет действовать безотлагательно для устранения этих обстоятельств, последствия могут быть серьезными и продолжительными», — говорится в докладе.

В докладе указывается, что в настоящее время изменения «стране и за рубежом сокращают военные преимущества США и угрожают жизненно важным интересам страны». По мнению авторов, Россия и Китай стремятся к установлению гегемонии в своих регионах, тогда как угрозы, создаваемые Ираном и КНДР только ухудшились, поскольку эти страны разработали более продвинутое вооружение. Помимо этого, США значительно сократили расходы бюджета на оборону.

«Армия США может понести неприемлемо высокие потери и утрате большей части капитальных активов в следующем конфликте. Она может бороться за победу или, возможно, проиграть в войне против Китая или России», — говорится в докладе.

Существует также и риск того, отмечается в документе, что США потерпят поражение в том случае, если вооруженные силы страны будут вынуждены сражаться на двух или более фронтах одновременно.

Комиссия также подготовила список из 32 рекомендаций «по обеспечению того, чтобы Соединенные Штаты поддерживали надежную защиту, которую заслуживают и ожидают жители Америки, и которой требуют нынешние и возможные будущие обстоятельства».