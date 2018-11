Nokia представила новый кнопочный телефон

Финская компания HMD Global представила новый кнопочный мобильный телефон Nokia 106. Соответствующая запись появилась в Twitter директора по производству Юхо Сарвикаса 14 ноября.

"Красивый, надежный и очень доступный! Nokia 106 обеспечивает связь для всех. Возможность беспрерывного разговора в течении 24 часов, а также целый месяц в режиме ожидания!" – написал Сарвикас.

Please welcome the all-new Nokia 106 to the family! Beautiful, reliable, yet extremely affordable, the Nokia 106 delivers connectivity for everyone. 1 day talk time, 1 month standby time #nokiamobile pic.twitter.com/wbmKDqasK6