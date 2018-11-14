В УПЦ указали на отсутствие у Порошенко желания показать смирение ради мира на Украине

Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лука с недоумением воспринял информацию администрации президента Украины о срыве встречи Петра Порошенко с архиереями УПЦ в Киево-Печерской лавре по вине церкви.

"83 архиерея собрались (13 ноября) в Киево-Печерской лавре по приглашению блаженнейшего митрополита Онуфрия на встречу, которая была инициирована президентом Украины Петром Порошенко. Однако инициатор встречи отказался на нее прибыть", – приводятся слова священнослужителя на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.

Митрополит объяснил, что представители УПЦ просили президента приехать в Лавру "не ради удовлетворения амбиций, как говорят подконтрольные администрации президента (АП) масс-медиа". "Все просто: серьезные вопросы в жизни церкви решаются на соборах, которые должны проходить в стенах церковных, но никак не в стенах Международного конгресс-центра ("Украинский дом"), принадлежащего управлению делами АП, на чем настаивал глава государства", – подчеркнул священнослужитель.

При этом он отметил, что президент Украины хоть и зачастил в Стамбул, но все же не наделен ни статусом, ни властью византийского императора, чтобы созывать соборы. "Кроме того, он (Порошенко) спокойно встречается с [главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом] Денисенко и его приверженцами там, где предлагает последний. На деньги налогоплательщиков летает в Стамбул, посылает туда своих эмиссаров для решения вопросов, не лежащих в его компетенции. Это тоже не составляет для него труда и никак не смущает, а вот прибыть на встречу с епископатом Церкви, прихожанином которой он не стеснялся раньше себя позиционировать – для него непреодолимая стена", – указывает митрополит.

По его мнению, проблема в том, что у Порошенко "отсутствует желание показать свое смирение ради мира на Украине – пойти на встречу". "Не явившись на назначенную им самим встречу, гарант конституции свидетельствует о своем отношении к проблеме. Эта встреча не нужна была ему, разве лишь для поднятия рейтинга или оскорблений присутствующих, но никак не для решения конкретных вопросов, т. е. в ней он не видел смысла. Такое поведение удивляет: почему по сей день его (Порошенко) смущает присутствие УПЦ на Украине, но не смущает продажа собственной продукции в стране, называемой им агрессором, плата налогов в казну этой страны?" – отметил священнослужитель.

Митрополит сожалеет, что администрация президента сейчас во всех своих неудачах "винит соседнее государство, но ни в коем случае не себя". "Поэтому Банковой (улица, на которой расположена АП – прим. ТАСС) хочется еще раз напомнить слова Христа: Имеющий уши, да слышит"! Надеемся, что нас услышат, ради спасения своих бессмертных душ и ради мира на Украине!" – заключил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.