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Город
15.11.2018 10:34
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Отпустите долги, мы город защищаем. Петербургские активисты ищут спасения в КС от судебных расходов

Защитники парка «Александрино» не хотят платить за адвокатов застройщика, которого и в суд-то не приглашали. «Воин-В» на юристах не разорится, а вот им чужие расходы не по карману. Помиловать небогатых истцов просят Конституционный суд.

Отпустите долги, мы город защищаем. Петербургские активисты ищут спасения в КС от судебных расходов

Светлана Холявчук/Интерпресс

Конституционный суд 14 ноября рассмотрел вопрос о возмещении судебных расходов на услуги представителя. Закон диктует проигравшему платить, но четверо петербуржцев уверены: неконституционно. Они говорят, что защищают город, а действующая практика разорит их прежде, чем будет спасён ещё хоть один памятник. Потому что с таким подходом только богачам в судах и место.

«Я живу в одном из домов, которые находятся на территории квартала реновации Ульянка-2. Окно в окно нам строят новые дома. Так близко, что рабочие показывают на нас пальцами и смеются. Невозможно открыть шторы, помещения блокированы. Мы и так наказаны, а теперь нас ещё и судят за нашу гражданскую позицию», – срывающимся голосом рассказывает судьям одна из авторов жалобы, Наталья Баланюк.

«Фонтанка» подробно рассказывала о противостоянии горожан с компанией «Воин-В» и о проблемах самого инвестора, который занимается реновацией двух кварталов Ульянки в Кировском районе города. Новые ЖК – «Шереметьевский дворец» на проспекте Стачек и «Бенуа-2» на улице Лени Голикова — это приговор панораме объекта культурного наследия «Усадьба Чернышова И. Г. «Александрино», уверены жители. В начале 2017 года они через суд затормозили работы, но в январе этого года стройку разморозили. Горсуд признал строительство законным, а «Воин-В» поспешил взыскать с проигравших истцов свои траты на адвокатов — два юриста обошлись в 90 тысяч рублей.

Статья 112 Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ), которая возлагает на проигравшую сторону возмещение расходов на оплату услуг представителя «в разумных пределах», сделать это позволила. Не помешало даже то, что ответчиком по иску был комитет по градостроительству и архитектуре, а «Воин-В» суд привлёк в качестве заинтересованного лица. И хотя претензии застройщика удовлетворили частично, умерив аппетиты с 90 до 40 тысяч, активисты считают, что норма расходится сразу с шестью статьями Конституции.

«Мы не нанимаем адвокатов, выступаем в судах сами за свои очень скудные средства, и процессов у нас очень много. Для нас и 40 тысяч рублей — большие деньги», – говорит Владимир Чернышев. Ему 67 лет, по образованию химик. Градозащитой занимается последние девять лет и ради этого получил юридическое образование. «Воин-В» для него «мелочь пузатая», потому что действующий закон обещает более значимые проблемы.

«Смешно, конечно, что у такой компании не нашлось своего юриста, но сейчас мы, рискуя всем своим имуществом, стараемся защитить Пулковскую обсерваторию. И практика прямо говорит: если мы проиграем, нам предъявят соответствующие требования о возмещении судебных расходов. Иногда на заседания по этому делу приходит пять, а то и семь адвокатов со стороны застройщика – и они получают явно больше, чем 40 тысяч рублей», – предрекает он.

«Когда простые граждане с одной стороны защищают памятники, а коммерческие организации преследуют свои коммерческие интересы, на чаше весов оказываются разновеликие категории», – соглашается ещё один заявитель, Илья Попов. По собственным словам, простой гражданин, который не смог пройти мимо.

Дорвавшиеся до трибуны активисты – а на заседание пришли все четверо, и от выступления не отказался ни один, – в таких подробностях расписали свои отношения с властью и застройщиками, что потребности в уточнении не возникло. Хотя в будущих неподъёмных тратах судьи КС всё же усомнились: оговорка про «разумные пределы» в законе имеется. И урезанные претензии «Воин-В» это подтверждают. Однако не успокоили.

«Я что, должна сначала узнать, какие интересы какой фирмы могут быть затронуты моим иском? И если эта фирма нанимает дешёвых юристов, то я пойду с ней судиться, а если не экономит, то простой человек, проиграв, будет обречён на нищенское существование», – спорит Наталья Баланюк и в пример приводит пенсию коллеги по жалобе Чернышева в 6 – 8 тысяч.

Суд она называет единственной инстанцией, где граждане могут отстоять свои интересы. И даже в этом случае они остаются слабой стороной, которая не может на равных тягаться с органами власти и всеми заинтересованными лицами – закон не защищает. Итог простой: охоту выходить в суд и бороться у рядовых жителей отобьют.

Полномочный представитель президента РФ в КС Михаил Кротов как раз в последнем особой проблемы не видит. Риск уплаты судебных расходов ответчика, по его мнению, – это необходимый барьер от сутяжничества.

– Раньше барьером выступала госпошлина, но сейчас её порог низкий и от бессмысленных исков не защищает.

Не увидели противоречий Конституции в КАС и остальные представители власти, принявшей и подписавшей закон. Полпред правительства в КС Михаил Барщевский лично на заседании не присутствовал, но в письменном заключении также предложил считать возможность проиграть суд элементом риска. Осознавать его должна каждая сторона, если она, конечно, «добросовестный и разумный участник процесса». Кроме того, именно истец инициирует судебное разбирательство, а ответчик и привлечённые заинтересованные лица вынуждены защищаться и, соответственно, нести расходы.

– Они, конечно, должны быть возмещены, – говорит полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас. Правда, полагает, что права заявителей всё-таки были нарушены. Суды общей юрисдикции по их вопросу ссылались, в том числе, на Верховный суд, который разъяснил практику возмещения расходов в январе 2016 года, а тяжба активистов с застройщиком началась раньше. Выходит, траты в случае проигрыша они не предвидели.

Судья Верховного суда Юрий Иваненко парировал, что ВС своим пленумом ничего не изменил — действующий подход суды применяют последние десять лет, он универсален во всех категориях дел. Так что норма полностью соответствует тому смыслу, которую в неё заложил законодатель. Остальные, впрочем, не так категоричны и признают: совершенствоваться надо. Необходимые поправки, уточняющие положения Кодекса административного судопроизводства, законодатели рассмотрят в ближайшее время, обещает сенатор Клишас.

– Хорошо бы сделать солидарную ответственность, – загадывает ещё один заявитель, Николай Лаврентьев. – Чтобы и мы могли получить компенсацию с коммерческих фирм, которые подключаются к делу как заинтересованные лица. Пока мы можем требовать только у ответчика, а это орган власти, который расплатится с нами из городской казны. И бюджет складывается из наших же налогов. Получается, что забирать себе какую-то часть мы будем из них же. Поэтому мы никогда к органам власти таких требований не предъявляли и, наверное, не будем.

Последнее слово остаётся за Конституционным судом, который, по традиции, берёт паузу в несколько недель.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

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