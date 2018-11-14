Минтранс РФ изменил условия пролета для исландских авиакомпаний

Авиакомпании Исландии получили доступ к использованию воздушного пространства над Россией во время транзитных полетов в Азию на новых условиях. Об этом говорится в заявлении МИД Исландии, опубликованном сегодня.

Теперь для использования воздушных трасс над Сибирью исландским авиаперевозчикам необязательно выполнять прямые рейсы в Россию. По словам исландских дипломатов, договоренность с российскими властями была достигнута неделю назад, однако, известно об этом стало только сегодня.

Накануне в исландской прессе появилось сообщение о том, что Россия до сих пор не разрешила авиакомпаниям из Исландии пользоваться воздушными трассами над Сибирью. Такое же сообщение было опубликовано в мае этого года. Представители Минтранса РФ тогда сообщали "Интерфаксу", что необходимые разрешения исландским авиакомпаниям были выданы ещё в сентябре 2017 года "на стандартных условиях". МИД Исландии в мае отказался комментировать ситуацию.

Напомним, сейчас прямые рейсы между Россией и Исландией выполняет только один перевозчик. Российская авиакомпания S7 Airlines запустила рейсы летом 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу.

До 2014 года, прямые рейсы из Рейкьявика в Петербург выполнял исландский национальный перевозчик Icelandair. Затем авиакомпания отказалась от полетов. Причиной, по одной версии, стал низкий пассажиропоток. По другой версии, отказ от полетов в Россию стал результатом вооруженного конфликта на востоке Украины, в котором, по мнению западных специалистов, на стороне ополченцев участвуют как российские добровольцы, так и регулярные подразделения российской армии.