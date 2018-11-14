«Совкомфлот» занял у европейских банков 149 млн долларов, чтобы купить новый газовоз

Группа компаний «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение с консорциумом из трех европейских банков на сумму 149 млн долларов. Средства пойдут на строительство газовоза сжижженого природного газа типоразмера «Атлантикмакс» нового поколения.

Как говорится в сообщении группы от 14 ноября, деньги на 10 лет предоставил консорциум из ING Bank N.V. (Нидерланды), KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция). Грузовместимостью нового судна составит 174 тыс куб метров газа. Оно будет оснащено низкооборотным трехтопливным дизельным двигателем с прямым приводом на винт и системой частичного повторного сжижения отпарного газа. Новый газовоз будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с корпорацией Total S.A. (Франция).