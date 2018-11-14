«Совкомфлот» занял у европейских банков 149 млн долларов, чтобы купить новый газовоз
Группа компаний «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение с консорциумом из трех европейских банков на сумму 149 млн долларов. Средства пойдут на строительство газовоза сжижженого природного газа типоразмера «Атлантикмакс» нового поколения.
Как говорится в сообщении группы от 14 ноября, деньги на 10 лет предоставил консорциум из ING Bank N.V. (Нидерланды), KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция). Грузовместимостью нового судна составит 174 тыс куб метров газа. Оно будет оснащено низкооборотным трехтопливным дизельным двигателем с прямым приводом на винт и системой частичного повторного сжижения отпарного газа. Новый газовоз будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с корпорацией Total S.A. (Франция).
Справка:
Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом 12,7 млн тонн. 80 судов обладает ледовым классом. «Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Флот танкеров-газовозов под управлением СКФ насчитывает 13 судов. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.