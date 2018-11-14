В Москву, в Москву. Петербургское правительство покидает вице-губернатор Мокрецов
Вице-губернатор Михаил Мокрецов покидает Смольный. Об этом он сам сообщил «Фонтанке» 14 ноября.
По словам чиновника, заявление об уходе было написано в прошлый вторник, а ровно через неделю, 21 ноября, его последний день на службе.
«Причина моего ухода – переход на другое место работы», – объяснил Мокрецов.
По данным «Фонтанки», чиновник, в чье ведение входило решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга, уезжает работать в столицу. По мнению источников, он может оказаться в корпорации «Ростех».
Подробнее об уходе Мокрецова читайте в материале «Фонтанки».
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