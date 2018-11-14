Фонд капремонта выставил на торги 10% объектов из плана на 2019 год

Петербургский Фонд капремонта объявил аукционы на 10% объектов, включенных в краткосрочный план ремонта 2019 года. Стоимость лотов составляет порядка 1 млрд рублей.

Как сообщает фонд 14 ноября, речь идет о 270 объектах: в основном сезонный ремонт кровель, а также несезонные работы, к которым подрядчики могут приступать уже в январе – к примеру, ремонт систем электроснабжения. Всего краткосрочная программа включает 2579 видов работ на 9,4 млрд рублей. В частности, 481 — как раз капремонт кровель, 224 – фасады, 258 — ремонт центрального отопления.

По информации фонда, краткосрочный план капитального ремонта 2018 года исполнен на 97%. В нем 2552 объекта на 9,2 млрд рублей.