На Обводном собрали 300 килограммов нефтяной воды. Ее принесло из промзоны на Волковке

Комитет природопользования Петербурга установил источник масляных пятен на Обводном канале. Они пришли с реки Волковка, а вероятной причиной стали оросившие промзону дожди.

Как сообщили 14 ноября «Фонтанке» в комитете, за день с поверхности Обводного канала у Балтийского вокзала специалисты собрали около 300 килограммов нефтеводяной смеси.

Инспекторы проследили маршрут пятна и пришли к Волковке. По предварительным данным, расположенная на ее берегу промзона была накануне «почищена» дождями, смывы попали в реку и добрались до Обводного.