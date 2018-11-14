Обвиненному в госизмене 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш предлагали сдать ученика. Он отказался

Адвокат сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева раскрыл детали предложенной ему сделки со следствием. По утверждению Ивана Павлова, подзащитному предлагали признать вину и дать показания на своего ученика.

Как сообщил «Фонтанке» 14 ноября Павлов, следствие ФСБ предлагало Кудрявцеву заключить досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на изменение меры пресечения на домашний арест.

«Соглашение включало признание вины и показания на своего ученика Романа Ковалева», – уточнил защитник.

Ученый отказался принимать условия ФСБ, так как не считает себя причастным к госизмене и тем более не желает оговаривать младшего коллегу, уточнил Павлов.

Кудрявцев арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он в 2013-м передавал по электронной почте секретные сведения в Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.