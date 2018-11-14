Штаб-квартиру ФИДЕ перенесут из Афин в Лозанну

Штаб-квартира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) будет перенесена из столицы Греции, Афин, в Лозанну, сообщает пресс-служба организации.

«Президент ФИДЕ (Аркадий Дворкович. — Прим. ред.) объявил, что в Швейцарии будет открыт новый банковский счет, а штаб-квартира будет создана в Лозанне», — говорится в сообщении.

ФИДЕ отмечает, что годовой бюджет организации на 2019 год утвержден на уровне € 5,546 млн.

Предыдущий президент ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов, попал в санкционный список США, в результате чего расчетный банк организации, швейцарский UBS, отказался от обслуживания федерации. В октябре Дворкович сообщал RNS, что ФИДЕ намерена сохранить UBS в качестве расчетного банка.