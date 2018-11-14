Конституционный суд РФ изучит земельный спор Чечни и Ингушетии. Дата заседания назначена

Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова принят к рассмотрению Конституционным судом России 14 ноября. Соглашение о новой границе республики с Чечнёй и утвердивший его закон изучат через две недели.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, дело рассмотрят в открытом заседании 27 ноября. Судьёй-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. Свою позицию в связи с запросом Евкурова уже довела до суда группа депутатов Народного собрания Ингушетии. Ранее они добивались отмены нового закона через Конституционный суд республики и заявляли, что он принят с нарушением «всех мыслимых и не мыслимых норм».

Обращение от народных избранников поступило в КС РФ 14 ноября. Также в суде получили два обращения от Всемирного конгресса ингушского народа. В одном из них авторы изложили свою позицию по запросу Евкурова, вторым просят привлечь их объединение к рассмотрению дела.