Конституционный суд РФ изучит земельный спор Чечни и Ингушетии. Дата заседания назначена
Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова принят к рассмотрению Конституционным судом России 14 ноября. Соглашение о новой границе республики с Чечнёй и утвердивший его закон изучат через две недели.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда, дело рассмотрят в открытом заседании 27 ноября. Судьёй-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. Свою позицию в связи с запросом Евкурова уже довела до суда группа депутатов Народного собрания Ингушетии. Ранее они добивались отмены нового закона через Конституционный суд республики и заявляли, что он принят с нарушением «всех мыслимых и не мыслимых норм».
Обращение от народных избранников поступило в КС РФ 14 ноября. Также в суде получили два обращения от Всемирного конгресса ингушского народа. В одном из них авторы изложили свою позицию по запросу Евкурова, вторым просят привлечь их объединение к рассмотрению дела.
Справка:
26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы, которое затронуло 3 района Ингушетии. Этот шаг вызвал массовые протесты в Ингушетии, в которых приняли участие до 100 тысяч жителей республики.
4 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение несоответствующим республиканской Конституции. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не признал полномочия КС Ингушетии и обратился по этому вопросу в Конституционный суд России. Обращение зарегистрировано 8 ноября.