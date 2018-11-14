Совбез ООН снял санкции с Эритреи

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, отменяющую санкции в отношении Эритреи. Документ был представлен Великобританией.

"Мы снимаем санкции, – сказала постпред Великобритании Карен Пирс по итогам голосования. – Это признание достижения мира и стабильности благодаря шагам, предпринятым Эритреей, а также диалогу между Эритреей и Джибути по ситуации на границе".

C 2009 года в отношении Эритреи действовали экономические санкции, а с 2013 года – оружейное эмбарго, передает ТАСС.