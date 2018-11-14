Петербург и Сингапур подписали соглашение. Азиатский опыт поможет школьникам, транспорту, градостроительству и здравоохранению

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подписал соглашение о сотрудничестве с государственным агентством правительства Сингапура. В рамках этого договора прописано намерение сторон сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание стороны уделили совместной работе над созданием интеллектуальной транспортной платформы Санкт-Петербурга. Предполагается, что благодаря ей, за счет использования информационных технологий, навигационной системы ГЛОНАСС и технологий управления транспортными средствами и потоками вырастет качество пассажирских перевозок.

«Правительство Санкт-Петербурга начиная с 2017 года изучает сингапурский опыт транспортного планирования. Сегодня Сингапур выступает мировым лидером в эффективности управления транспортной системой, по версии международной консалтинговой компании «МакКинзи» – является городом-лидером в области комплексной городской мобильности, применяемые здесь интеллектуальные разработки и транспортные решения ежегодно экономят водителям до 60 часов. Нам всё это интересно. Мы нацелены на то, чтобы грамотное транспортное планирование, инновационные решения и технологии позволили улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, и мы достигли бы желанного баланса между интересами водителей, пешеходов и велосипедистов, сделав город комфортным для всех», – прокомментировал одно из приоритетных направлений сотрудничества вице-губернатор Игорь Албин.

Кроме того, соглашением предусматривается развитие делового сотрудничества в области градостроительства и архитектуры, а также в области здравоохранения. Отдельной статьей прописано сотрудничество в области использования информационных технологий в образовательном процессе и математическом образовании школьников. Предполагается, что стороны будут регулярно организовывать встречи, переговоры и консультации.

Албин подписался под документом, закрепляющим совместную работу с сингапурской стороной, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Произошло это в рамках пребывания официальной делегации Российской Федерации на саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее городские органы власти не раз заявляли о сотрудничестве с Сингапуром. Так, в октябре этого года в Смольном собрались при помощи азиатских коллег бороться с забытыми вещами в метро и подозрительными пассажирами, а в июле в правительстве разродились идеей использовать опыт сингапурцев при строительстве 400 км дорог.