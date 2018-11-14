Париж призвал Трампа «соблюдать приличия» после критики в адрес Франции

Официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «соблюдать приличия» в ответ на серию критичных твитов американского лидера в адрес Франции, сообщило агентство Reuters.

«Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан (в ходе терактов в 2015 году. — Прим. ред.). Так что я отвечу на английском языке: "правила приличия" были бы уместны», — заявил Гриво.

Накануне Дональд Трамп опубликовал серию твитов, в которых осудил предложение французского лидера Эммануэля Макрона создать единую европейскую армию для защиты от России, Китая и США. Американский лидер также напомнил французскому коллеге о низком рейтинге его поддержки населением и высоком уровне безработицы в стране.

Помимо этого Трамп заявил, что нет страны более националистической, чем Франция, и призвал вновь «сделать ее великой». В другом сообщении американский президент упрекнул французские власти в введении высоких пошлин на товары из США, в том числе на вино.