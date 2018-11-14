Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму

Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму.

Представитель американской компании Дорон Авни передаст пакет предлагаемых механизмов урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии, сообщается 14 ноября на сайте ведомства.

"Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября 2018 года крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Авни донесет до руководства Google позицию Роскомнадзора по урегулированию ситуации с фильтрацией контента.