Меркель возжелала европейскую армию

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что в один день у Евросоюза появится своя армия. Такое заявление она сделала во время мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны в Париже, сообщает The New York Times.

Как отмечает газета, в выступлении политик особенно подчеркнула, что Евросоюзу нужно больше полагаться на свои силы и перестать зависеть от США в сфере защиты своих интересов. «Дни, когда мы полностью можем положиться на других, прошли, — сказала она. — Это означает, что если европейцы хотят, чтобы Евросоюз выжил, то должны взять свою судьбу в свои же руки».

Меркель отметила необходимость создания отдельной армии ЕС. Такая армия, по ее мнению, покажет всему миру, что «войн между европейскими нациями больше никогда не будет». Канцлер подчеркнула, что армия станет не противовесом НАТО, а скорее его дополнением.

Ее речь прозвучала спустя несколько часов после того, как американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона. Тот также выдвинул предложение о создании армии Евросоюза. По мнению Макрона, европейцам требуется защита от России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу», и Китая. Французский лидер также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.