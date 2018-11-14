Три банка аккредитовали ЖК «Q-мир» в Московском районе

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Ипотеку на квартиры в новом жилом комплексе «Q-мир» от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская» сегодня можно получить в ПАО «Сбербанк», Банке «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банке».

ПАО «Сбербанк» выдает ипотечный кредит по ставке от 9,5% годовых с первым взносом от 15%, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредотвания можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Банк «Санкт-Петербург» – ставка от 10,75% годовых при первом взносе от 10%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредотвания можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

«Интересные условия для клиентов «Аквилон Инвест» предоставляет «Альфа Банк». Процентная ставка от 9,39%, первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет. На сегодняшний день это одно из привлекательных предложений по ипотеке», – рассказывает Марианна Устинова, руководитель отдела продаж строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Подробнее с уловиями ипотечного кредотвания можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Напомним, жилой комплекс комфорт-класса «Q-мир» возводится на 1-ом Предпортовом проезде в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственным детским садом на 100 мест и медицинским центром. Здание возводится по монолитно-кирпичной технологии, предусмотрено улучшенное утепление фасадов «Термо-S», минимизирующее теплопотери, энергоэффективные окна с селективным покрытием и улучшенная звукоизоляция перекрытий.

Всего в доме запроектировано 846 квартир, как классических, так и европланировок, от студий до еврочетырехкомнатных с белой или полной чистовой отделкой. Предусмотрен поквартирный учет тепла, воды и света с автоматической передачей данных в управляющую компанию, IP-домофония и другие функции «умного» дома.

В комплексе будет закрытый двор, центральный пункт охраны и круглосуточное видеонаблюдение. С северо-западной стороны дом будет огибать просторная Q-аллея, которая станет украшением квартала, а также защитит жителей от шума и пыли дороги. На 1-ом этаже предусмотрены общедомовые зоны – оборудованный детский Q-клуб и спортивная студия Q-fitness. В подвальном этаже – комфортные сити-боксы для хранения сезонных вещей.

Строительство ЖК «Q-мир» уже началось, а завершится во II квартале 2021 года. Продажи стартовали 9 ноября. Сегодня стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей. С планировками квартир можно ознакомиться на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО "Норд–Вест Инвестмент", проектная декларация на сайте https://q-mir.spb.ru/for-buyers/documents/

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.