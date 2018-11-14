ООН намерена проверить украинские праворадикальные лагеря для детей

Миссия Организации Объединенных Наций озабочена ситуацией с детскими лагерями, которые организуют украинские праворадикальные группы.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией — интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», – цитирует 14 октября официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани издание «Газета.ру».

Ранее сразу несколько международных СМИ, включая The Guradian, рассказали о работе на Украине военизированных лагерей для детей.