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Финляндия
14.11.2018 17:44
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В парламенте Финляндии хотят обсудить с Россией вопрос о вмешательстве в работу систем GPS в Лапландии

Председатель парламентской комиссии Финляндии по иностранным делам Матти Ванханен считает, что данным министерства обороны Норвегии о вмешательстве России в работу систем GSP во время последних учений НАТО можно доверять, сообщает 14 ноября Yle.

По мнению Ванханена, данный вопрос следует обсудить с Россией и заявить, что финские власти считают это неприемлемым, но при этом он понимает, что за неимением доказательств, которыми Норвегия вряд ли поделится, рассчитывать на серьёзный ответ от Кремля не стоит.

«Норвегию можно считать внушающей доверие, но вряд ли они раскроют кому-нибудь свою измерительную технику. Так что технических доказательств приведено не будет, и на основании этого Россия сможет опровергнуть это заявление», – сказал Ванханен.

Напомним, на прошлой неделе в Лапландии были зафиксированы сбои в работе GPS, для авиатранспорта в воздушном пространстве Финляндии было выпущено предупреждение. Минобороны Норвегии заявило, что помехи шли с Кольского полуострова. В Кремле эту информацию опровергли. Позже сенатор СовФеда Франц Клинцевич написал, что обвинения в адрес России — политический шаг, а сбои — результат непрофессиональной работы натовцев.


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