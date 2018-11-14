Зигзаг удачи: петербуржец случайно нашёл ключ от машины и теперь идёт под суд

Петербуржец обвиняется в угоне автомобиля. Любопытная деталь в этой истории то, как именно он выбрал автомобиль. У него был ключ.

Как сообщает 14 ноября городская прокуратура на своём сайте, в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 30-летнего петербуржца, возбуждённое по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района.

Обвиняемый, по версии следствия, случайно нашёл ключ от «Шевроле Круза». «Помогло» то, что на ключе был логотип марки. Мужчина стал проверять его во дворах у припаркованных машин и вскоре нашёл нужный автомобиль – тот откликнулся на сигнал. Дальше гражданин просто завёл двигатель и уехал. Машину собирался продать.

Однако полиции удалось задержать злоумышленника. Ему грозит до шести лет лишения свободы.