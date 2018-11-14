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Строительство
14.11.2018 22:58
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Завод котлов уходит. Поставщик для «Адмирала Кузнецова» потеснится ради новоселов Васильевского

Единственного в России производителя котлов для судов ВМФ попросили с Васильевского острова. Участок с видом на Неву и ледокол «Красин» посчитали пригодным для строительства жилья.

Завод котлов уходит. Поставщик для «Адмирала Кузнецова» потеснится ради новоселов Васильевского

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«Специальное конструкторское бюро котлостроения» или СКБК, которое с 1946 года производит в Северной столице паровые котлы для кораблей и судов всех классов и назначений, завершает первую в своей истории передислокацию. Офисная часть предприятия уже переехала с Васильевского острова на Кировский завод, а производственная до нового года будет существовать на двух площадках одновременно и к 31 декабря присоединится к «белым воротничкам», рассказал «Фонтанке» генеральный директор Василий Заграй. На сроках гособоронзаказа, а СКБК готовит котлы и для авианосца «Адмирала Кузнецова», это сказаться не должно. В учредительные документы новый адрес на проспект Стачек, 47Ц был внесён еще летом 2018 года.

Переезд, по словам гендиректора, вынужденный. Отказаться нельзя. Завод долгое время был арендатором у группы «ИСТ» миллиардера Александра Несиса, известного по «НОМОС-Банку», «Полиметаллу», участию в Балтийском заводе и другим крупным проектам, занимающего сейчас 51-ю строчку в свежем списке Fobes. В начале века его группа приобрела бюро котлостроения, а в 2006 продала холдингу «Спецкомплектресурс», в котором также находятся заводы ОАО «Армалит-1» и ОАО «Аскольд», занимающиеся производством и поставкой судовой арматуры и других изделий для кораблей и судов по заказам Минобороны России. Но недвижимость СКБК оставила при себе.

– Трехэтажное громаднейшее здание было нашим. Потом его купили, нас продали, а здание оставили себе. Теперь они его продают, а нас отсюда выселяют.  Это у нас государство такое, – печально констатировал Заграй.

Официально представитель группы «ИСТ» подтвердил «Фонтанке» факт расторжения с СКБК арендного договора. А неофициально стало известно, что участок, площадью 2,6 га на набережной Лейтенанта Шмидта, выставлен на продажу: «все крупные девелоперы, способные его купить, в курсе». Учитывая, что пятно относится к общественно-деловой зоне, рядом Нева, строится метро «Горный институт», строительство жилья является наиболее вероятным вариантом развития территории. К слову, по соседству, на 25-й линии, Setl City возводит ЖК «Палацио», позиционируемый как бизнес-класс.

Главный фактор того, что недвижимость здесь не может претендовать на элитную, – окружение участка. По словам заместителя гендиректора ГК «Аверс» Дмитрия Свительмана, сейчас оно, мягко говоря, не сильно привлекательно для строительства дорогого жилья — одни заводы да верфи.

Фото: скриншот страницы сайта Публичной кадастровой карты

Кроме того, предстоит оценить состояние коммуникаций и соответствующие потенциальные затраты девелопера на их улучшение, состояние почвы и вложения в рекультивацию, а также наличие градостроительных ограничений.

– На цену участка будет влиять, во-первых, есть ли у них на территории памятники культурного наследия. Во-вторых, высотные ограничения. Они там есть по определению. В-третьих, попадает ли участок в объединенную охранную зону. Скорее всего, попадает. В-четвертых, есть ли там санитарная зона от Балтийского завода. В-пятых — социалка. На 2,6 га точно прилетит детский сад. Вопрос со школами, какая там обеспеченность и как будет закрываться, – перечислил возможные переменные генеральный директор Knight Frank Spb Николай Пашков.

– На участке можно будет построить около 40 тыс кв метров жилья класса комфорт. Про элиту, с учетом непосредственного окружения и того, что вид на воду упирается в доки «Адмиралтейских верфей», пока говорить не стоит. Соответственно, при условно благоприятных условиях, цена такого участка может лежать в диапазоне 1,5-1,8 млрд рублей,  – оценил Свительман.

По мнению Пашкова, выселение арендатора, тем более такого, кто занимается производством для оборонки, дело обоюдно острое. Впрочем, завод не закрывается, а миграция предприятий явление не уникальное — как писала «Фонтанка», петербургский бизнес стройными рядами подает в Смольный заявки о том, что их производственные площадки лучше было бы отдать под застройку жильем и коммерческой недвижимостью.

Крупные застройщики пока о возможной покупке участка СКБК высказываются аккуратно. В «Эталоне» отказались от комментариев по теме. А в ЛСР отметили, что территория может быть «вполне интересна потенциальному инвестору». И добавили, что компания всегда находятся в поиске новых возможностей для собственного развития и реализации новых проектов: «Если на рынке есть интересные предложения, то мы к ним присматриваемся».

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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