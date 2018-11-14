Во время строительства дороги к Крымскому мосту нашли древний город. Власти обещают сделать там музей

На пути строящейся железной дороги к Крымскому мосту обнаружили усадьбу времен Боспорского царства, которая может повлиять на прокладку путей.

«Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеефицировать объект. Мы собираемся делать туристический маршрут, туда этот объект тоже мог бы войти. Как будет решено, пока сказать невозможно», – цитирует 14 ноября заместителя председателя Совета министров Крыма Ларису Опанасюк РБК.

В РАН заверили, что здание представляет историческую ценность. По словам археологов, сельскую усадьбу нашли еще в августе, а в сентябре исследователи проводили раскопки, чтобы установить, насколько ценная находка. Оказалось, что объект, обнаруженный около поселка Октябрьское, представляет собой торговое поселение IV века до нашей эры. Город занимает около 5000 квадратных метров.

В данный момент решается вопрос о переносе трассы.

Это не первая находка во время прокладки железной дороги до Крымского моста. Ранее обнаружили мост XVIII–XIX веков, для сохранения которого пришлось перенести строительство.