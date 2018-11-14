Россия обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины

Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В сентябре Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины в отношении решения Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $ 3 млрд. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, но констатировал, что четвертый аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

«26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Минфин ожидает, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.